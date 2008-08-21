Гоцул: Блонская утверждает, что ее бил и пичкал препаратами муж

Допинг-проба Б семиборки Людмилы Блонской подтвердила пробу А, которая показала наличие в ее организме анаболичных стероидов метилтестостерона. Об этом сообщил генеральный секретарь федерации легкой атлетики Игорь Гоцул. Он также сообщил, что в четверг состоялось заседание дисциплинарной комиссии МОК, на котором была заслушана Людмила Блонская. «По версии Люды во всем виноват ее муж, который бил ее и вынуждал употреблять запрещенные препараты», - рассказал Гоцул. Самого мужа и тренера Блонской на заседании не было, поскольку он уже вернулся в Украину. «Представители нашей делегации как могли пытались отстоять Люду»,- отметил представитель федерации легкой атлетики На вопрос, могут ли члены дисциплинарной комиссии поверить в такое объяснение Блонской, Гоцул отметил, что прямой вопрос они не ставили, но в их глазах читалось «почему спортсмен, зная о последствиях, не обратился в милицию, в НОК или федерацию за защитой». Решения по Блонской объявят в пятницу. «Но уже сейчас можно говорить, что этой медали и этого места у нас не будет», - цитирует его слова Champion.