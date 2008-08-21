Бербатов порывается уйти из «Тоттенхэма»

Болгарский нападающий «Тоттенхэма» Димитар Бербатов любыми путями пытается уйти из лондонского клуба. Виной всему 25-тимиллионное предложение, последовавшее из стана МЮ. Болгарин тут же сообщил на весь мир, что всю жизнь мечтал работать под руководством Сэра Алекса Фергюссона и готов хоть завтра примерить футболку «красных дьяволов», сообщает «Спорт.com.ua». Естественно, тренер «Хотспурс» Хуанде Рамос не смог с таким настроением выпустить Бербатова в основе в стартовой игре чемпионата, окончившейся поражением от «Мидлсборо» 1:2. Бербатов вышел только на замену, а на вопрос, почему он был таким хмурым на лавке для запасных ответил, что если бы он смеялся в то время когда клуб проигрывает, то фаны «Тоттенхэма» наверняка посчитали ли бы его идиотом. Бербатов, после этого улетел в свою сборную, где разрядил нерастраченную энергию двумя мячами в ворота Боснии и Герцеговины. Там же с ним приключилось очередное происшествие. В Софийском аэропорту один из поклонников его таланта попросил его поставить автограф … на футболке МЮ. Бербатов без проблем расписался. Фотография тут же ушла в мировую паутину и спровоцировала очередной скандал в Лондоне. Сегодня по возвращении из болгарской столицы как сообщает BBC Берба настоял на встрече с владельцем «Тоттенхэма» Даниэлем Леви и умолял отпустить в клуб его мечты, то бишь в «Манчестер Юнайтед». Тот сообщил, что не против продать нападающего за 30 миллионов фунтов. Он отклонил ранее предложение МЮ в сумме 20,5 миллионов, однако переговоры продолжаются и многие эксперты склоняются к тому, что стороны найдут разумный компромисс и Бербатов все же отправиться в Манчестер за 28 миллионов фунтов стерлингов.