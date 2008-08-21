Боатенг может перейти в ЦСКА

ЦСКА обратился к иерусалимскому «Бейтару» по поводу покупки 25-летнего полузащитника оборонительного плана из сборной Ганы (17 матчей, 3 гола) Дерека Боатенга. Помимо ЦСКА в услугах Боатенга заинтересован и голландский «Твенте». Зарплата Боатенга в «Бейтаре» составляет около полутора миллионов долларов в год и приблизительно столько же израильский чемпион может потребовать за трансфер. Следует упомянуть, что главный тренер киевского «Динамо» Юрий Сёмин проверял возможность привлечь полузащитника в украинский клуб, однако в итоге отказался, сообщает «Спорт.com.ua».