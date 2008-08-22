Бокс. Валуеву исполнилось 35

Российский боксер супертяжеловес Николай Валуев, которому вчера исполнилось 35 лет, рассказал о том, как справил праздник и какие подарки получил от друзей и родственников. «Изначально, мы не планировали особо праздновать мой день рожденья. Утром, как обычно, провели тренировку. Но затем меня ожидало сразу несколько приятнейших сюрпризов. На завтрак приехали представители моей немецкой команды Sauerland Event. Они привезли подарки, привезли красивейший торты, один из них, украшенный боксерскими перчатками. Было очень приятно, не ожидал их приезда. Но самый приятный сюрприз сегодня приподнесла жена Галя, прилетевшая утром из Санкт-Петербурга и сразу же приехавшая Кинбаум. Галя устроила мне прекрасный сюрприз. У нее все здорово получилось! О приезде Гали даже не догадывался. При этом Гриша мне на днях по телефону говорил: «А ты знаешь, что мама приедет в четверг». Я ему ответил: «Сынишка, ты, наверное, не правильно понял, она приедет только в следующий четверг». На что Гриша ответил: «Да нет, папа, она в этот четверг приедет...» Но я не поверил, тем более, что Галя мне убедительно заявила, что остается в Питере до следующего четверга. Одним словом, ее сюрприз удался! После приезда Гали мы дружно собрались и отправились в центр Берлина, где прекрасно посидели в японском ресторанчике. Было очень приятно провести этот день в кругу родных близких. Конечно, празднуя день рожденья, я, как говорится, остался в рабочем режиме. Ведь уже не впервые встречаю день рождения во время подготовки к бою. Так получилась, что за последние годы день рождения мне нередко приходится отмечать именно на сборах. Например, только в Армении два раза справляли. Правда, в прошлом году остался в Питере, тогда классно отпраздновали. Сегодня тоже планировали отметить в рабочем порядке. Однако благодаря приятнейшему сюрпризу – приезда Гали – все-таки поехали в Берлин. И здорово провели время! Следующие дни мы проведем на спортивной базе в Кинбауме, еще будут спарринги. В воскресенье переезжаем в Берлин. На следующей неделе нас ожидает перед боем несколько официальных мероприятий. В понедельник состоится пресс-тренировка, в среду – пресс-конференция, а в пятницу днем – взвешивание. У меня все в порядке, чувствую себя хорошо. Вес тоже в порядке. На следующей неделе тело немного отдохнет после интенсивных спаррингов. В последние дни перед боем будем проводить тренировки для поддержания скорости. Нагрузок на последних занятиях практически нет. А в субботу, 30 августа, меня ждет очень важный бой», – цитирует Валуева сайт «Спорт».