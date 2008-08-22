У Кличко китайцы конфисковали «украинский наркотик»

Украинский супертяжеловес Виталий Кличко, владеющий званием почетного чемпиона WBC, огорчен тем, что на китайской таможне у него конфисковали несколько килограммов сала. "Несколько килограммов сала вёз специально на вечер российско-украинской дружбы. Очень обидно, что таможенники были неумолимы и конфисковали бесценный груз. Им не понять, что украинец всегда берет с собой в дальнюю дорогу сало. Но что поделать? Принёс извинения друзьям, которые так на меня надеялись. На Играх обязательно буду болеть за олимпийцев Украины, России и даже Казахстана, в составе которого есть украинцы", – сказал Виталий Кличко.