МОК сомневается в возрасте китайских гимнасток

Международный олимпийский комитет обратился в федерацию гимнастики с просьбой провести расследование и выяснить, не выступали ли в составе сборной Китая спортсменки, не достигшие 16-летнего возраста. "Мы попросили Международную федерацию гимнастики (МФГ) детально рассмотреть это дело. Если возникают вопросы, то мы адресуем их руководству соответствующей федерации", — сказала пресс-атташе МОК Жизель Дэйвис. Отметим, что МФГ уже заявила о том, что паспорта всех спортсменок были проверены до начала Олимпийских игр в Пекине и нарушений возрастного ценза обнаружено не было. Документы спортсменок были проверены также со стороны МОК. Тем не менее, как сообщает Wall Street Journal, ходят упорные слухи о том, что три китайские гимнастки, завоевавшие золотые олимпийские медали в командном первенстве, не достигли положенного возраста. По некоторым данным, спортсменкам Кесин Хе, Юан Джианг и Юлин Янг всего 14 лет.