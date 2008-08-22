Карелин: Нужно было шмякнуться на причинное место

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин прокомментировал «Советскому спорту» выступление российских борцов на Олимпиаде в Пекине. "В целом наши борцы в Пекине выступили достойно. Три золота и серебро от греко-римлян. Наши "вольные" собратья — три золота, два серебра, две бронзы. Молодцы. Отстрелялись компактно, кучно. Но сами видите, что творится на Олимпиаде. Перепроизводство… Что касается общего выступления России. Нужно правильно оценить выступление на Олимпиаде, грамотно работать с федерациями. И всё встанет на круги своя. Здесь, в Пекине, нужно было шмякнуться на причинное место, чтобы понять: ах да, у нас есть проблемы в спорте! Какая неожиданность…", — резюмировал Карелин.