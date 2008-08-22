Олимпиада-2008. Церемония закрытия пройдет под музыку «Led Zeppelin»

Гитарист Led Zeppelin Джимми Пейдж и британская певица Леона Льюис примут участие в церемонии закрытия XXIX летних Олимпийских игр в Пекине, которая состоится 24 августа. Как сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Gigwise, вместе они исполнят композицию "Whole Lotta Love" с альбома "Led Zeppelin II" 1969 года. В церемонии также поучаствует футболист сборной Англии Дэвид Бэкхем. Он появится на стадионе на традиционном лондонском красном автобусе. Участие британцев будет символизировать передачу эстафеты Олимпийских игр Лондону, где в 2012 году пройдет XXX летняя Олимпиада.