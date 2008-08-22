Братья Кличко в Пекине присматривают боксеров в свою компанию

Руководство промоутерской компании братьев Кличко «К2 Ист Промоушнз» после окончания Олимпийских игр намерено предложить контракт ряду боксеров-участников Игр-2008, в том числе и из сборной России. Об этом в своем дневнике в интернете сообщил старший из братьев, экс-чемпион мира среди профессионалов Виталий Кличко. Из российской команды Кличко выделил Георгия Балакшина (51 кг). «Очень понравился Балакшин в поединке с индийцем. Ну и естественно, украинцы Вячеслав Глазков и Василий Ломаченко, – приводит слова Кличко ИТАР-ТАСС. – Ломаченко, я считаю, - один из претендентов на Кубок Вэла Баркера, который вручается самому техничному боксеру. Наверняка кому-то наша компания «К2 Ист Промоушн» предложит контракт для сотрудничества в профессиональном боксе. Возможно, даже из команды России... Но многое зависит от желания самих ребят».