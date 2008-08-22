Олимпиада-2008. Х/гимнастика. Бессонова судьям не понравилась

На Олимпиаде в Пекине прошли квалификационные соревнования по художественной гимнастике. Во время выступления с обручем украинки Анны Бессоновой зрители устроили настоящую овацию. Анна безупречно выполнила свою программу, которая сопровождалась несмолкаемыми аплодисментами, тем не менее, судьи поставили украинку только на третье место, сообщает «КП в Украине». Как только Аня появилась на площадке, как зрители устроили ей град аплодисментов, которые не прекратились и во время выступления Бессоновой. Судьи оценили выступление Бессоновой на 18.450 (средняя оценка примерно 9.3), что, в сумме с низкими оценками за упражнение со скакалкой, откинуло ее на третье место. Финал состоится в субботу, 23 августа.