Павлюченко: Шансов выйти на матч с «Динамо» у меня нет

Нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, как идет его восстановление после травмы, полученной в товарищеском матче между сборными России и Голландии (1:1). «Медобследование я не проходил, поскольку в этом отпала необходимость. Могу спокойно наступать на ногу и чувствую, что больших проблем, таких как разрыв или надрыв, нет. Обычное легкое растяжение. Так что пару дней отдохну – и вперед. На базе проходил восстановительные процедуры – лимфодренаж, разные компрессы, может быть, еще иглоукалывание сделаю. В пятницу потихоньку бегать начну. Думаю, шансов выйти на поле в матче с «Динамо» нет. Чувствую, что дня два-три не стоит ногу сильно нагружать. Да и не даст она мне сейчас сыграть в полную силу, хотя я бы очень хотел помочь команде в матче с принципиальным соперником», – приводит слова Павлюченко Спорт день за днем.