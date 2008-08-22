Баскетбол. Израильский форвард будет играть в украинском клубе

MVP чемпионата Израиля Пи Джей Такер (23 года, 196 см) может оказаться в БК «Донецк». Об это сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на basket.com.ua. Прошлый сезон форвард выступал в составе холонского «Хапоэля» и помог клубу прервать 14-летнее доминирование «Маккаби». Средние показатели Такера в матчах плей-офф составили 20,5 очка и 10,5 подбора. В 2006 году Такер был выбран на драфте НБА командой «Торонто» под 35 номером. Годом позже канадская команда ненадолго отправила форварда в D-лигу, после чего он оказался в Европе.