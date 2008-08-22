Султан Брунея уволил своего министра спорта из-за Олимпиады

Из-за Олимпиады в Пекине был отправлен в отставку министр спорта Султаната Бруней, сообщает ИТАР-ТАСС. Как стало известно, султан Брунея Хассан Болкиях своим указом освободил от занимаемой должности министра спорта в связи с тем, что национальная олимпийская сборная из-за оплошностей чиновников так и не смогла принять участия в Пекинской Олимпиаде. Ранее сообщалось, что Национальный олимпийский комитет Брунея не успел в установленные сроки заявить двух своих спортсменов для участия в Играх. Временно исполняющим обязанности министра спорта Брунея будет по совместительству нынешний министр промышленности этой страны. За всю историю Олимпийских игр сборная Брунея ни разу не занимала призовые места.