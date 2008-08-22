Заявление Людмилы Блонской

Уличенная в применении допинга на Олимпийских играх Украинская легкоатлетка Людмила Блонская прокомментировала ситуацию. Этот комментарий опубликован на официальном сайте НОК Украины. Людмила Блонская: «Мне, как спортсменке, сейчас очень трудно говорить. Я решила сделать это заявление, поскольку осознаю, что нарушила правила честной игры, а главное – подвела страну, престиж которой я защищала и ради которой старалась достичь высоких спортивных результатов. Я осознаю свою вину и воспринимаю решение Международного олимпийского комитета как справедливое. Вместе с тем, считаю необходимым сообщить, что Кодекс олимпийского движения я нарушила непредусмотрительно, неосознанно и по независящим от меня обстоятельствам. Кроме того, я удивлена неправдивой информации, которая на протяжении последних дней распространяется в интеренте в отношении моей личной жизни и семейных отношений. Приношу извинения всем моим соперницам, всем членам большой олимпийской семьи»