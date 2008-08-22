Глава болгарских арбитров отстранен от должности

Председатель болгарского союза футбольных арбитров Борислав Александров был отстранен от должности из-за обвинений в оказании влияния на ход матчей национального чемпионата, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters. Один из болгарских арбитров Христо Ристошков направил письмо федерации футбола Болгарии (ФФБ) и местным СМИ, где обвинил Александрова в давлении на судей. «Я решил временно отстранить Александрова и надеюсь Ристошков предоставит доказательства своих заявлений в течении 15-20 дней», – заявил президент ФФБ Борислав Михайлов. Кроме того в четверг еще один болгарский рефери Момхил Врайков, пожизненно дисквалифицированный в прошлом году, в эфире одного из местных телеканалов заявил, что Александров приказал ему в 2006 году «помочь» клубу «Берое» из Стара Загоры в матче против «Литекса». В той игре победил «Берое» со счетом 2:1, а сам матч запомнился большим количеством спорных решений арбитра. Александров, на просьбу прокомментировать свое отстранение, заявил: «Я отправляюсь в отпуск».