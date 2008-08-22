Шахматы. Илюмжинов просит помощи у Саакашвили

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов обратился к президенту Грузии Михаилу Саакашвили за содействием в создании условий для участия грузинских шахматисток в чемпионате мира в Нальчике, сообщает Интерфакс. Илюмжинов от имени «миллионов почитателей самой мудрой игры на планете обратился к М.Саакашвили по поводу заявления Грузинской шахматной федерации по поводу участия в предстоящем чемпионате мира по шахматам среди женщин. «Зная всю сложность нынешней ситуации для грузинских шахматисток, и понимая их сокровенное желание защищать честь своей страны за шахматной доской, обращаюсь за содействием в оказании условий для беспрепятственного участия в чемпионате мира. Это тем более актуально и ценно в дни проведения Олимпийских игр», – говорится в обращении Илюмжинова. Согласно решению президентского совета FIDE, чемпионат пройдет в Нальчике (Кабардино-Балкария) с 28 августа по 18 сентября текущего года. В чемпионате должны были принять участие шесть грузинских спортсменок - Майя Чибурданидзе, Лела Джавахишвили, Сопио Гветадзе, Майя Ломинеишвили, Сопико Хахашвили и Нино Хурцидзе. На минувшей неделе женская сборная Грузии по шахматам отказалась участвовать в чемпионате мира по шахматам. «Мы не бойкотируем чемпионат мира, мы отказываемся участвовать в нем на территории России и требуем перенести его в другую страну», – заявляла ранее член сборной Грузии по шахматам Ломинеишвили.