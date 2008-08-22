Олимпиада-2008. Наставник российских волейболисток подает в отставку

Итальянец Джованни Капрара принял решение подать в отставку с поста главного тренера женской сборной России по волейболу. Формально контракт итальянца с ВФВ действует до 31 августа, но соглашение точно не будет продлено, утверждает «Спорт Экспресс». Причиной такого решения наставник назвал неудачное выступление команды на Олимпиаде, на которой она выбыла из борьбы в четвертьфинале, проиграв китаянкам со счетом 0-3. Капрара руководил сборной с 2005 года. При нем наша команда завоевала золото ЧМ-2006, бронзу ЧЕ-2005 и ЧЕ-2007, но впервые в истории не смогла пробиться в полуфинал Олимпийских игр.