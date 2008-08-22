НОК: Блонская вернула медаль и диплом

22 августа в 15.50 по пекинскому времени Национальный олимпийский комитет Украины получил решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации Людмилы Блонской в соревнованиях по семиборью в Играх XXIX Олимпиады, где она заняла 2-ое место, за нарушение антидопинговых правил. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы НОК Украины. В соответствии с указанным решением Людмила Блонская не допускается к иным соревнованиям Олимпиады в Пекине. Спортсменка вернула медаль и диплом. МОК обратился к НОК Украины с просьбой сообщить и в Международный олимпийский комитет, и в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций о решении Исполкома федерации легкой атлетики Украины, заседание которого по этому вопросу запланировано на 29 августа.