В Олимпийских деревнях творится сексуальный беспредел

На Олимпийских Играх секс и спорт не только совместимы, но и неразлучны: на время соревнований олимпийская деревня превращается в секс-фестиваль, где золотая медаль - ключ к сердцам и номерам твоих же соперников. NEWSru.com со ссылкой на издание ФактNews приводит откровения бывшего чемпиона Англии по настольному теннису, а ныне комментатора Мэттью Риса, который раскрыл секреты интимной жизни олимпийцев на страницах британской The Times. "Меня часто спрашивают, - пишет Рис, - действительно ли в Олимпийской деревне – жилищно-развлекательном центре для лучших атлетов со всего света – творится такой сексуальный беспредел как об этом рассказывают.. Мой ответ всегда один и тот же: да, так оно и есть. Впервые я участвовал в соревнованиях во время Олимпиады в Барселоне в 1992 году, и за эти 2 с половиной недели у меня было больше половых партнеров, чем за всю мою прошлую жизнь. Представьте, что для 21-летнего паренька с кривыми зубами это было настоящим чудом. Как признается Рис, для многих олимпийцев-девственников Барселона стала таким же символом секса, как и символом спорта: очаровательные хостесс и ассистентки в коротких черных юбках, восторженные поклонницы на трибунах и подтянутые спортсменки. Вопреки расхожим представлениям не только парни боролись с постоянным сексуальным возбуждением - женщины не отставали, бросая жадные взгляды на атлетов и расточая обворожительные улыбки. Ни один прием пищи, ни один перерыв на кофе не обходился без завораживающего разговора с девушками-спортсменками. В момент, когда спортсмены выбывали из соревнований, сексуальный накал достигал апогея: все начинали буквально набрасываться друг на друга как дикие животные. Напомним, что власти Пекина приняли во внимание чрезмерную сексуальную активность спортсменов и поклонников Олимпийских Игр. С целью предотвратить распространение ВИЧ-инфекции во время Олимпиады постояльцам 90 тысяч номеров в 424 городских отелях категории от трех до пяти звезд были предоставлены 400 тысяч бесплатных презервативов. Еще 100 тысяч высококачественных презервативов, а также буклеты с информацией о ВИЧ-инфекции, бесплатно распространяются в клинике в Олимпийской деревне. "Однако наш секс-марафон не закончился в Барселоне, - продолжает Рис, - в 2000 году в Сиднее, на моих вторых Олимпийских играх, да и здесь в Пекине, где я работаю спортивным комментатором, повторилось то же самое". По наблюдениям Риса, есть большая разница в отношении к чемпионам разных полов. Так, если мужчина-спортсмен выигрывает золотую медаль, то он становится объектом всеобщего восхищения и желания, даже такой странный персонаж, как пловец Майкл Фелпс, ставший триумфатором этих Игр. Узнав о рекордных результатах собеседника, некоторые женщины начинают неоднозначно улыбаться, флиртовать и просто кидаются в объятия мужчин, которые добились спортивных успехов. Однако это правило работает только в одном направлении. Золотые медалистки абсолютно не возбуждают своих коллег-мужчин. Последние скорее приударят за теми красавицами, которые остались в хвосте забега еще на первом круге.