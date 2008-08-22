Олимпиада-2008. Эстафета 4х100. Ямайка торжествует

В пятницу на Олимпиаде в Пекине прошел финальный забег эстафеты 4х100 метров у мужчин. Победу с новым мировым рекордом одержали бегуны из Ямайки (Неста Картер, Майкл Фратер, Усэйн Болт, Асафа Пауэлл) - 37.10 секунды. В составе команды Ямайки Усэйн Болт завоевал третью золотую награду на Олимпийских играх в Пекине. Серебро у сборной Тринидада и Тобаго (Кештон Бледман, Марк Бернс, Эммануэль Калландер, Ричард Томпсон) - 38.06. Третьими финишировали японцы (Наоки Цукахара, Шинго Суетсугу, Шинджи Такахира, Нобухару Асахара) - 38.15.