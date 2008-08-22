Олимпиада-2008. Н/теннис. Китаянки заняли весь пьедестал

26-летняя китаянка Чжан Инин стала четырехкратной олимпийской чемпионкой по настольному теннису, выиграв в финальном матче турнира в Пекине у своей соотечественницы Ван Нань со счетом 4:1. Третью ступень пьедестала также заняла представительница Поднебесной Го Ю, которая взяла верх над представительницей Сингапура Ли Цзя Вей - 4:2. В прошлое воскресенье в финале командных соревнований по настольному теннису китаянки бились именно с сингапурскими спортсменками и в итоге переиграли из всухую - 3:0. Остается добавить, что Чжан Инин занимает первую строчку мирового рейтинга с января 2003 года, и уже дважды побеждала на Олимпиадах в личном первенстве.