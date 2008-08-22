Олимпиада-2008. Бокс. Результаты всех полуфиналов

На Олимпиаде завершились полуфинальные поединки боксеров. Их результаты: Весовая категория до 48 кг Шининг Зоу (Китай) – Падди Барнес (Ирландия) – 15:0 Сердамба Пуревдорж (Монголия) – Ямпьер Эрнандес (Куба) – +8:8 Весовая категория до 51 кг Андрис Лаффита Эрнандес (Куба) – Георгий Балакшин (Россия) – 9:8 (0:0, 1:0, 6:7, 2:1) Сомджит Джонгджохор (Таиланд) – Винченцо Пикарди (Италия) – 7:1 Весовая категория до 54 кг Янкьель Леон Аларкон (Куба) – Бруно Джулие (Маврикий) – 7:5 Бадар-Ууган Энхбат (Монголия) – Вячеслав Гошан (Республика Молдова) – 15:2 Весовая категория до 57 кг Василий Ломаченко (Украина) – Якуп Килич (Турция) – 10:1 Хедафи Джельхир (Франция) – Шахин Имранов (Азербайджан) – RET (Имранов отказался продолжать поединок из-за травмы, время остановки боя – 0:02 второго раунда) Весовая категория до 60 кг Алексей Тищенко (Россия) – Храчик Джавахян (Армения) – 10:5 (2:1, 2:2, 4:1, 2:1) Дауда Соу (Франция) – Йорденис Югас (Куба) – 15:8 Весовая категория до 64 кг Манус Бунжумнонг (Таиланд) – Рониэль Иглесиас Сотолонго (Куба) – 10:5 Феликс Диас (Доминиканская республика) – Алексис Вастин (Франция) – 12:10 Весовая категория до 69 кг Карлос Бантеур Суарес (Куба) – Силаму Ханати (Китай) – 17:4 Бахыт Сарсекбаев (Казахстан) – Джунг Джу Ким (Корея) – 10:6 Весовая категория до 75 кг Джеймс Дигэйл (Великобритания) – Даррен Джон Сазерленд (Ирландия) – 10:3 Эмиллио Корреа (Куба) – Виджендер Кумар (Индия) – 8:5 Весовая категория до 81 кг Кенни Иган (Ирландия) – Тони Джеффрис (Великобритания) – 10:3 Сяопин Джанг (Китай) – Йеркебулан Шиналиев (Казахстан) – +4:4 Весовая категория до 91 кг Рахим Чахкиев (Россия) – Осмаи Акоста Дуарте (Куба) – 10:5 (1:1, 2:1, 3:1, 4:2 ) Клементе Руссо (Италия) – Деонтай Уайлдер (США) – 7:1 Весовая категория свыше 91 кг Джилэй Джан (Китай) – Вячеслав Глазков (Украина) – WO (Глазков снялся с участия в полуфинальном поединке из-за травмы) Роберто Каммарелле (Италия) – Дэвид Прайс (Великобритания) – RSCH (рефери остановил поединок во втором раунде, время остановки боя – 1:11. На этот момент Камарелле лидировал по очкам со счетом 9:0)