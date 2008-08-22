Теннис. Турниры в Грузии отменены

Международная теннисная федерация (ITF) приняла решение отменить проведение двух теннисных турниров, которые должны были пройти на территории Грузии. Турниры с призовым фондом в $10,000 в Тбилиси и $25,000 в Батуми были отменены решением ITF. Главной причиной отмены турниров руководство федерации называет – нестабильную обстановку в регионе, а также невозможность обеспечения безопасности спортсменов. Турниры должны были начаться 15 сентября в Тбилиси и 22 сентября в Батуми, сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Tennis-Business Magazine.