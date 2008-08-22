Олимпиада-2008. Баскетбол. Испания выиграла у Литвы

Сборная Испании обыграла команду Литвы в полуфинале баскетбольного олимпийского турнира. Испания – Литва – 91:86 (21:19, 19:23, 22:24, 29:20) И: Газоль (19), Фернандес (18), Рейес (13), Хименез (11 + 7 подборов). Л: Ясайтис (19 + 8 подборов), Ясикявичюс (19), Явтокас (15), Лавринович (13), Каукенас (11). На протяжении всего матча шла равная борьба, только в концовке встречи испанцы, ослабленные потерей основного разыгрывающего Хосе Кальдерона, смогли сломить сопротивление прибалтийской команды. В финале действующие чемпионы мира сыграют с победителем пары США – Аргентина.