Олимпиада-2008. Бокс. 91 кг. Чахкиев завоевал золото

В финале олимпийского турнира по боксу россиянин Рахим Чахкиев, выступающий в весовой категории до 91 кг, встретился с Клементе Руссо, спортсменом сборной Италии. По итогам четырех раундов поединка победу со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 0:0, 2:0) одержал Рахим Чахкиев, который таким образом взял реванш за поражение от итальянца в финале чемпионата мира 2007 года. По итогам вчерашних поединков, бронзовыми призерами в весовой категории до 91 кг стали кубинец Осмаи Акоста Дуарте и представитель сборной США Дэонтай Уайлдер.