Олимпиада-2008. 23 августа. Украина снова в топ-10!

Последние два дня для олимпийской сборной Украины были более чем урожайными на медали всех достоинств. На сегодня в активе сборной 27 наград – 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых. Это позволило подняться на одну строку в командном рейтинге и снова занять 10-е место, вытеснив оттуда Голландию. На первом и втором местах, как и раньше, соответственно, Китай (49 – 19 - 28) и США (33 – 37 - 36). А вот на третье место поднялась Россия (21 – 21 - 27), сместившая с пьедестала Великобританию (19 – 13 - 15).