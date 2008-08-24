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Олимпиада-2008. Гандбол. Французы стали чемпионами
24 августа 2008, 14:53
Гандбол. Мужчины 1. Франция 2 Исландия 3. Испания
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