Бангура: Я всегда «голодный» на голы

26 августа 2008, 08:28

Гвинейский форвард «Динамо», отметившийся в первом матче со «Спартаком» дублем, выступает за вице-чемпионов Украины второй год. После того как в сезоне-2006/2007 африканец забил 12 голов за «Ле Ман» и разделил третье место в состязании лучших бомбардиров чемпионата Франции, заинтересованность в нем проявляли «ПСЖ», «Ренн». «Монако», но выбор нападающего пал на «Динамо». Вчера Бангура дал интервью «Спорт.com.ua» на базе киевлян в Конча-Заспе. - Почему вы решили поехать на восток Европы? Франкоговорящие футболисты обычно предпочитают играть во Франции. - Для меня это не было обязательным условием. Если бы мне сделал предложение сильный клуб из Англии, Испании или России, наверное, я его принял бы. Но пригласил клуб из Украины - и я этим воспользовался. Почему бы нет? Мне было интересно открыть что-то новое. - И только? Наверное, привлекли и финансовые условия, и перспектива поиграть в Лиге чемпионов? - Во Франции ваши коллеги прямо говорили и писали, что меня интересуют деньги. А я и не скрывал, что это так. Но это не все, что нужно в жизни. Я также прикинул, что «Динамо» из года в год занимает в национальном первенстве либо первое, либо второе место, участвует в Лиге чемпионов. Мне в мои 22 года было очень заманчиво сыграть в этом турнире. И теперь я могу рассказывать и родителям, и будущим детям, что выходил на поле против такого гранда, как «Манчестер Юнайтед». Это останется со мной навсегда. - Год назад во Франции вашему выбору удивлялись. Теперь перестали? - Нет, удивляются по-прежнему. И в Гвинее, где живет большинство моих родственников, тоже. Потому что они в основном узнают только результаты. Впрочем, еще смотрят иногда матчи с помощью интернета. - Но уровень французского чемпионата все же выше? - Согласен. Во Франции играют быстрее и агрессивнее. Но и украинский чемпионат неплох. В нем немало футболистов высокого уровня, в том числе иностранцев. В этом турнире есть, что делать. В жизни вообще ничего простого не бывает. - Тем не менее, вы, наверное, рассматриваете украинское первенство как трамплин? - Конечно. Все зависит от предложений и президента клуба, которому принимать по ним решения. Но сейчас, по-моему, вопрос неактуален. Думаю, в настоящее время я нужен «Динамо». - В курсе, что ваш партнер по «Ле Ману» Марко Баша на днях перебрался в Россию, подписав контракт с «Локомотивом», бывшим клубом коуча Семина. - Очень удачное приобретение. Я хорошо знаю Марко - мы с ним два года в одной команде играли. Серьезный человек, который сосредоточен на футболе. - Французские журналисты вас не забыли? - Нет. Как «Спартак» обыграли, сразу несколько звонков от них раздалось. - Два гола в ворота «Спартака» имели для вас особое значение? - Я был рад за команду и тренера. Много слышал о Москве и «Спартаке», однако команду знал очень мало, хотя и видел ее матчи по телевизору. Мне объяснили, что «Динамо» соперничало со «Спартаком» в Советском Союзе, но играть и выигрывать - моя постоянная цель. Перед матчем я сказал сам себе: «Если хочешь выступать в основном турнире Лиги чемпионов, надо обязательно победить». И мы все были настроены на борьбу. - О Советском Союзе, пока жили в Гвинее, что-то знали? - В основном от родителей. Раньше в нашей стране работало много русских, мы с ними поддерживали добрые отношения. Но я тогда был еще совсем маленьким. - Вы неизменно забивали мячи в четырех последних матчах «Динамо» («Ворскле», «Спартаку», запорожскому «Металлургу», «Арсеналу» - Прим. А.П.), забили на прошлой неделе и во Франции, играя за сборную против Кот-д'Ивуара (1:2). Вышли на пик формы? - Я всегда голоден на голы. Но в начале национального первенства в игре были некоторые проблемы. В июне ездил в Африку на отборочные матчи чемпионата мира, вернулся усталым. А тут уж и предсезонная подготовка подоспела. Недели отдыха не хватило. - Тем не менее выгодные моменты у вас были и на старте сезона, да реализация хромала. Как реагировал Семин? - Говорил, что надо успокоиться, мол, если сейчас не забиваешь, потом получится. Еще призывал играть в пас. - Другими словами, не быть на поле эгоистом? - Действовать проще. - Когда команда транжирила голевые ситуации, Семин, насколько мне известно, задумывался о том, не сводить ли команду в церковь. Вы же, судя по имени, мусульманин, как и сенегалец Диакате с марокканцем Эль-Каддури? - Только они молятся постоянно, а я верующий не очень добросовестный. Аллаху поклоняюсь, но в киевские мечети не хожу. Да и дома молиться перестал. - Бывший тренер сборной Гвинеи Робер Нузаре в одном из интервью признался, что вы главный весельчак команды и якобы даже могли бы стать голливудским актером. - Право, я не изменился. - Но вряд ли это могут из-за языкового барьера в полной мере оценить все ваши партнеры? - Ни украинский, ни русский я не выучил. Знаю лишь отдельные слова. Тренировки, игры… Хорошо, что благодаря Диакате и Эль-Каддури есть с кем поговорить на французском. - А ведь гвинейцы и сенегальцы крепко подрались в концовке четвертьфинала на Кубке Африки-2006 в Египте. Вы и Диакате были тогда на поле. После, оказавшись вместе в «Динамо», не вспоминали тот конфликт? - Обсуждали, конечно. Только как друзья. В семье ведь тоже случаются ссоры. А мы и есть как одна семья. Гвинея и Сенегал граничат, и потому нам страшно не хотелось проигрывать. И с соседним Кот-д'Ивуаром у нас дерби - похоже на футбольные отношения Украины с Россией. - В этом году на Кубке Африки вы проиграли ивуарийцам в четвертьфинале со счетом 0:5. Еще крупнее, чем две недели назад «Спартак» киевлянам. - В футболе всякое случается. Стремились в прошлую среду во Франции взять реванш хотя бы в товарищеском матче. Но у Кот-д'Ивуара сильная команда. - Кстати, в 2006 году на Кубке Африки за сборную Гвинеи выступало сразу четыре футболиста по фамилии Бангура. Вы часом не родственники? - Друзья и ничего более. Бангура - распространенная в Гвинее фамилия. - Не приходилось сталкиваться на Украине с проявлениями расизма? - На нескольких стадионах встречали не очень любезно. Ну не привыкли некоторые люди к чернокожим, не любят их. Неприятно, конечно, когда тебя оскорбляют, но как бы закрываешь уши, стараешься не обращать внимания и продолжаешь играть. Воспринимаю это как часть жизни. С другой стороны, в Киеве у меня никаких проблем до сих пор не возникало. Правда, я мало бываю в местах скопления людей. Матчи, тренировки, отдых. - Вы женаты? - У меня есть подружка. Из местных. - Вообще-то это - лучший способ выучить язык, не садясь за учебники. Или ваша подружка знает французский? - Нет. Только пошла на курсы. Но мы понимаем друг друга. А в отдельных случаях приходит на помощь мой приятель, который живет в Киеве уже четыре года и хорошо изъясняется по-украински.

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