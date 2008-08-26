Товарищеский матч. «Металлист» обыграл «Торпедо»

Состоялся товарищеский матч между командами «Металлист» и «Торпедо». Харьковчане обыграли россиян на одно очко. Результаты матча: «Металлист» (Харьков, Украина) - «Торпедо» (Москва, Россия) 2:1 (1:1) «Металлист»: Кутепов (Кудымов, 36), Колоколов (Ралюченко, 61), Деревинский (Ващенко, 50), Камарзаев (Яловский, 36; Хруслов, 42), Ващенко (Пилипчук, 36), Иванов (Крамаренко, 22; Свистун, 47), Ралюченко (Иванов, 48; Линке, 57), Линке (Малеванец, 41), Якубовский – к, Свистун (Поляков, 36), Аджоев. «Торпедо»: Прудников, Янец (Фрешер, 44), Ковач, Ульянов, Жуков, Кобзев, Дозморов, Ширинбеков, Агашков, Гришин - к, Гречнев (Хурманец, 19). Голы: Кобзев 9 (0:1), Ралюченко 28 (1:1), Аджоев 68 (2:1).