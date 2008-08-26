Тони намерен вернуться в «Фиорентину»

Президент итальянской «Фиорентины» Андреа Делла Валле заявил, что Лука Тони обещал вернуться в стан флорентийского клуба. «Я сказал ему: Лука, поезжай в Германию, заработай там много денег и после нескоьлких сезонов возвращайся к нам, – заявил Делла Валле в интервью «Газета.Ru». Недавно форвард «Баварии» признался, что мечтает закончить карьеру на родине, и забить 100-й гол в национальном чемпионате. На данный момент нападающему сборной Италии до этой гроссмейстерской отметки не хватает одного гола.