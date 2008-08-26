Лебедева: Китайские спортсмены – роботы

Двукратная обладательница серебряных медалей Олимпиады в Пекине Татьяна Лебедева по возвращении сказала, что выигравшим наибольшее количество золота китайским спортсменам не хватает харизмы. «Они как роботы. У них другой менталитет, они покорные, учитель для них главное и перечить ему нельзя, – приводит слова Лебедевой «Газета.Ru». – А у нас отношение совсем другое, среднее между восточным и европейским. Поэтому нам надо искать другой путь, более демократичный. Китаю дало положительный результат привлечение специалистов из стран СНГ. 51 золотая медаль. Но вы вспомните хотя бы одного китайского спортсмена, у которого есть харизма, которого бы хотели видеть не только местные китайские болельщики. Наверно, только Лю Сян, но он, к сожалению, травмировался».