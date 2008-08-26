Габашвили уступил Микаэлю Ллодра

На стартовавшем вчера четвертом турнире «Большого шлема» US Open россиянин Теймураз Габашвили не смог пробиться во второй круг, проиграв французу Микаэлю Ллодра. А ныне представляющий Казахстан Андрей Голубев в трех сетах одолел хозяина кортов Брендана Эванса, передает «Советский спорт». Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 20 653 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд 1/64 финала Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Бьорн Фау (Германия) – 7:6 (7:4), 6:3, 7:6 (7:4) Джеймс Блэйк (США, 9) – Дональд Янг (США) – 6:1, 3:6, 6:1, 4:6, 6:4 Давид Феррер (Испания, 4) – Мартин Вассальо-Аргельо (Аргентина) – 7:6 (7:1), 6:2, 6:2 Хуан-Мартин Дель-Потро (Аргентина, 17) – Гильермо Каньяс (Аргентина) – 4:6, 7:6 (7:0), 6:4, 6:1 Энди Маррэй (Великобритания, 6) – Серхио Ройтман (Аргентина) – 6:3, 6:4, 6:0 Гаэль Монфис (Франция, 32) – Пабло Куэвас (Уругвай) – 6:4, 6:4, 6:1 Андреас Бек (Германия) – Джон Айснер (США) – 7:6 (7:5), 6:4, 7:6 (7:3) Томаз Белуччи (Бразилия) – Оскар Эрнандес (Испания) – 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 7:5 Станислас Вавринка (Швейцария, 10) – Симоне Болелли (Италия) – 7:6 (7:5), 6:3, 6:3 Иржи Ванек (Чехия) – Стефане Боли (Швейцария) – 3:6, 6:3, 6:2, 7:5 Рилер Де Хирт (США) – Оливье Рохус (Бельгия) – 7:6 (7:4), 5:7, 6:4, 3:6, 6:4 Роко Каранушич (Хорватия) – Райан Свитинг (США) – 7:5, 7:5, 3:6, 6:2 Уэйн Одесник (США) – Фабио Фоньини (Италия) – 2:6, 6:0, 4:6, 6:3, 6:4 Юрген Мельцер (Австрия) – Фелисиано Лопес (Испания, 27) – 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:4 Стив Дарсис (Бельгия) – Денис Гремелмайр (Германия) – 6:1, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:4 Микаэль Ллодра (Франция) – Теймураз Габашвили (Россия) – 6:3, 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) Андрей Голубев (Казахстан) – Брендан Эванс (США) – 6:4, 6:3, 6:2 Жиль Симон (Франция, 16) – Марсель Гранольерс-Пуйоль (Испания) – 6:4, 6:3, 5:7, 6:2 Виктор Троицки (Сербия) – Карстен Болл (Австралия) – 7:6 (7:3), 6:0, 6:1 Давид Налбандян (Аргентина, 7) – Маркос Даниэль (Бразилия) – 6:1, 6:2, 6:4 Филипп Кольшрайбер (Германия, 25) – Луис Хорна (Перу) – 6:2, 6:3, 6:2 Кеи Нишикори (Япония) – Хуан Монако (Аргентина, 29) – 6:2, 6:2, 5:7, 6:2 Хосе Акасусо (Аргентина) – Михаэль Беррер (Германия) – 6:4, 6:2, 6:2