Макарова выиграла у Чакветадзе

На стартовавшем вчера четвертом турнире «Большого шлема» US Open барьер первого круга преодолели семь россиянок. Состоялись и два российских дерби: Екатерина Макарова довольно неожиданно выбила из дальнейшей борьбы Анну Чакветадзе, а Екатерина Бычкова в двух сетах сломила сопротивление Анастасии Родионовой. Теперь Макарова и Бычкова встретятся за выход в 1/16 финала. Проиграла в своем первом же матче Мария Кириленко. 22-я сеяная уступила в трех сетах австрийской теннисистке Тамире Пажек, информирует «Советский спорт». Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 20 653 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд 1/64 финала Елена Янкович (Сербия, 2) – Коко Вандевеге (США) – 6:3, 6:1 Екатерина Макарова (Россия) – Анна Чакветадзе (Россия, 10) – 1:6, 6:2, 6:3 Каролин Возняцки (Дания, 21) – Аша Ролле (США) – 6:2, 6:1 Вирхиния Руано-Паскуаль (Испания) – Петра Квитова (Чехия) – 6:7 (3:7), 6:4, 6:2 Мария Елена Камерин (Италия) – Эмили Луа (Франция) – 6:0, 6:2 Катарина Среботник (Словения, 28) – Янина Викмайер (Бельгия) – 3:6, 6:0, 6:3 Чжэн Цзи (Китай) – Шенай Перри (США) – 6:2, 6:3 Татьяна Перебийнис (Украина) – Мария Корытцева (Украина) – 6:1, 6:4 Виктория Азаренко (Белоруссия, 14) – Клара Закопалова (Чехия) – 6:2, 6:1 Ивета Бенешова (Чехия) – Карин Кнапп (Италия) – 6:0, 6:3 София Арвидссон (Швеция) – Янь Цзы (Китай) – 6:2, 6:4 Полин Парментье (Франция) – Марина Эракович (Новая Зеландия) – 6:3, 7:6 (7:2) Сара Эррани (Италия) – Елена Костанич-Тошич (Хорватия) – 6:4, 6:2 Магдалена Рыбарикова (Словакия) – Хисела Дулко (Аргентина) – 6:4, 6:0 Энн Кетавон (Великобритания) – Алекса Глэтч (США) – 6:2, 6:2 Тамира Пажек (Австрия) – Мария Кириленко (Россия, 22) – 6:3, 3:6, 6:4 Араван Резаи (Франция) – Азия Мухаммед (США) – 6:2, 6:4 Анабель Медина-Гарригес (Испания, 26) – Цветана Пиронкова (Болгария) – 6:4, 7:5 Вера Звонарева (Россия, 8) – Барбора Захлавова-Стрыкова (Чехия) – 6:4, 6:3 Сибиль Баммер (Австрия, 29) – Аико Накамура (Япония) – 6:4, 6:2 Екатерина Бычкова (Россия) – Анастасия Родионова (Россия) – 6:1, 6:3 Сорана Кирстя (Румыния) – Люси Шафаржова (Чехия) – 6:4, 4:6, 6:2 В 1/32 финала встречаются: Елена Дементьева (Россия, 5) – Парментье Кетавон – Франческа Скьявоне (Италия, 25) На Ли (Китай) – Эррани Бычкова – Макарова Патти Шнидер (Швейцария, 15) – Анастасия Павлюченкова (Россия) Рыбарикова – Пажек Среботник – Ивонн Мойсбургер (Австрия) Кирстя – Светлана Кузнецова (Россия, 3) Звонарева – Перебийнис Резаи – Баммер Линдсэй Дэвенпорт (США, 23) – Алиса Клейбанова (Россия) Руано-Паскуаль – Марион Бартоли (Франция, 10)