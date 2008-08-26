Валуев: Бои выигрывают не разговорами, а на ринге

26 августа 2008, 09:15

В понедельник в Берлине прошла официальная открытая тренировка российского боксера Николая Валуева и американца Джона Руиса, передает «Советский спорт». До боя за звание временного чемпиона мира по версии WBA еще почти неделя, но интерес к нему чувствуется уже сейчас. Вот и на первое официальное предбоевое мероприятие - открытую тренировку - в берлинском «Аксель-Шпрингер-Хаусе» - штаб-квартире крупнейшего не только в Германии, но и во всей Европе издательского концерна, несмотря на самое что ни на есть рабочее время, собралась немалое количество зрителей, не говоря уже о журналистах и фотографах, число которых измерялось десятками. И посмотреть было на что. Появившийся перед публикой первым Джо Руис показал, что не тратил предбоевого времени зря – в его упражнениях со скакалкой и бое с тенью чувствовалась и скорость, и легкость. Словом, американец в хорошей форме – скажем, перед проигранным им боем с Чагаевым он выглядел куда более медлительным и неповоротливым. Общаясь с прессой, Руис эти ощущения подтвердил. – Мне ведь уже 36 лет, - сказал он. - Если сейчас не верну себе титул, то когда? Другого шанса может и не представиться. А чтобы победить Валуева, надо быть в идеальной форме. И я сейчас такой формы достиг. Но и физическое состояние появившегося на ринге после Руиса российского гиганта произвело отличное впечатление. Да и боксерское – тоже. Валуев, в отличие от Руиса, размялся куда более эффективно. И уже то, как он делал упражнения на растяжку, показало – да, Николай в порядке. А то, на какой скорости и как резко питерец вел бой с тенью, говорит о том, что в боксерских компонентах он здорово прибавил – даже по сравнению с боем против Ляховича, после которого боксерский мир заговорил о «новом Валуеве». - Конечно, прибавил, - подтвердил это впечатление тренер Валуева Александр Зимин. – Тогда мы только входили в совместную работу, многое в технике было у Николая на «учебном» уровне – прием человек знает, но до автоматизма его еще не довел. Сейчас же многое закреплено на рефлекторном уровне, когда все делается подсознательно – а значит, куда быстрее, чем раньше. - Да и скорость Николая впечатлила. Это итог того, что бы немного разгрузили подопечного перед боем? - Сама по себе разгрузка скорости не прибавит. А вот снижение нагрузок в сочетании со специальной скоростной работой, которой мы занимались последние дни в Кинбауме и которую продолжим сейчас, переехав в Берлин, как раз и дает то ощущение легкости, которое вам так сегодня понравилось. Мне, кстати, понравилось тоже. Понравилось и то настроение, с которым Коля работал сегодня перед публикой. Это говорит о том, что завершающая фаза подготовки к бою проходит нормально, что все идет так, как планировалось. Николай, действительно, был в отличном настроении. Но с от долгих разговоров с прессой, как и обычно перед боем, уклонился. - Хочу вернуть себе чемпионский титул, - сказал он. – А бои выигрываются не в разговорах, а на ринге. Приходите в субботу в «Макс-Шмеллинг-Халле» - и все увидите сами.

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