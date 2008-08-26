Еременко: Хочу сыграть против «Металлурга»

На прошлой неделе "Динамо" подписало арендное соглашение сроком на один год с полузащитником итальянского "Удинезе" и сборной Финляндии Романом Еременко. По окончанию срока аренды "Динамо" может выкупить его контракт, информирует Террикон. Сейчас Роман обживается в Украине, знакомится с новой обстановкой и в скором времени рассчитывает сыграть за "Динамо" в официальных матчах. В интервью корреспонденту официального сайта ФК "Динамо" Светлане Поляковой новичок рассказал о своей спортивной семье, футбольной жизни и планах на будущее. - Расскажите, как оказались в "Динамо"? - Все случилось достаточно быстро. Позвонил мой агент, сказал об интересе киевского "Динамо" и возможной аренде. Я согласился. Руководство "Динамо" и "Удинезе" тоже быстро обо всем договорилось и я взял билеты в Киев. - Обычно футболисты из Украины стремятся уехать в Европу. В вашем случае получилось наоборот. Почему решили сменить Италию на Украину? - Не могу сказать, что в "Удинезе" у меня что-то не получалось. Просто в Италии я провел три года, хотелось попробовать что-то новое. А "Динамо" - клуб с великим именем, который каждый год играет в Лиге чемпионов. Для меня это очень хороший вариант. - Вы много знали о "Динамо" до переезда в Украину? - Конечно. Я следил за выступлениями киевлян в еврокубках. Прекрасно помню еще то время, когда за команду играл Андрей Шевченко. Тогда был прекрасный коллектив. - Ранее могли предположить, что когда-нибудь придется играть в Киеве? - Правду говоря, нет. Никогда об этом не думал. - Будучи игроком "Удинезе", вы на правах аренды выступали за "Сиену". Чем запомнился тот период? - Это было хорошее время. Я сыграл много матчей за "Сиену", было очень интересно. - Вы уехали в Италию в 18 лет. Родители были не против? - Нет, конечно. Отец сам футболист, поэтому он понимал, что для прогресса это необходимо. Естественно, когда поступило предложение из "Удинезе", решил воспользоваться шансом. - У вас спортивная семья, отец и братья футболисты… - Старший брат Алексей играет за российский "Сатурн", а перед этим он провел два года в Италии. Выступал за "Лечче". Младшему Сергею только девять, он мечтает стать футболистом и делает в этом направлении первые шаги. А наша мама – бывшая гимнастка. - И как она терпит четверых футболистов в семье? - Не знаю. Наверное, ей иногда бывает тяжело. Она интересуется футболом и очень переживает за нас. Старается всегда поддерживать в трудную минуту. Вообще, я считаю, что семья – самая большая ценность в жизни. - Правда, что вы начали заниматься футболом с семи лет? - Да, до этого увлекался каратэ. Когда был маленьким, футбол почему-то меня не привлекал. Лишь с восьми лет начал заниматься им серьезно. Что стало переломным моментом? Точно не помню. Наверное, посмотрел какие-то соревнования, чемпионат мира или Европы. Потом футбол вышел на первое место в жизни. - С братом часто соревновались на футбольном поле? - Нет, такого не было. Он на четыре года старше, это достаточно много. Я больше смотрел на него "снизу", он был для меня примером. Теперь моя очередь быть примером для младшего брата. - Кроме брата, на кого хотели быть похожим в детстве? - У меня всегда были любимые игроки. В разные времена восхищался игрой Зидана, Ривалдо и многими другими. - Несколько слов о сборной. Никогда не возникало сомнений, за какую страну выступать - Россию или Финляндию? - Нет. Я вырос в Финляндии, поэтому, считаю, что защищать цвета этой страны вполне естественно. В сборную России тоже приглашали, но я твердо решил выступать за Финляндию. - В сборной вы дебютировали в матче с Бельгией в июне позапрошлого года. В этом же матче впервые сыграли вместе с братом. Что чувствовали в тот момент? - Конечно, эмоций было очень много. Но, самое главное, что мы выиграли тот матч. Впечатления остались незабываемые. - Расскажите о последней игре сборной против Израиля, которую вы выиграли 2:0. - Это было пять дней назад. В первом тайме владели инициативой, игра была в наших руках. А после перерыва немного расслабились и позволили Израилю больше атаковать. Но все равно победили 2:0. Думаю, это хороший результат для нас. - Как прошли первые дни в Киеве? - Занимаюсь вместе с первой командой, пока живу на базе. На этой неделе планирую искать квартиру и решать жилищные вопросы. А в субботу надеюсь выйти на поле в матче против донецкого "Металлурга". К сожалению, я не имею права играть в ответном матче со "Спартаком", ведь на поединки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов не заявлен. Но очень надеюсь помочь команде в групповом турнире. - Как вас принял коллектив? - Пока все нормально. Никаких приколов мне не устраивали. Наверное, все впереди (улыбается). - С кем успели познакомиться? - Пока я провел мало времени с командой, принимал участие всего в нескольких тренировках. В основном общался с молодыми ребятами.