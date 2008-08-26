Представлены 10 самых крупных трансферов

В преддверии финишных конвульсий трансферного сезона (которые обычно и приносят самые крупные цифры) не лишним будет вспомнить, какие покупки являются самыми значительными для испанской Примеры на данный момент, информирует Террикон. 1. 36 миллионов евро - Александр Глеб ("Арсенал" - "Барселона") 2. 18 миллионов евро - Мартин Касерес ("Вильярреал" - "Барселона") 3. 16,5 миллионов евро - Сейду Кейта ("Севилья" - "Барселона") 4. 15 миллионов евро - Рафаэль Ван дер Ваарт ("Гамбург" - "Реал") 5. 15 миллионов евро - Джон Хейтинга ("Аякс" - "Атлетико") 6. 10 миллионов евро - Абдулай Конко ("Дженоа" - "Севилья") 7. 9 миллионов евро - Лаутаро Акоста ("Ланос" - "Севилья") 8. 7 миллионов евро - Жози Альтидоре ("Нью-Йорк Ред Буллз" - "Вильярреал") 9. 7 миллионов евро - Форан Синама Поньоль ("Рекреативо" - "Атлетико") 10. 7 миллионов евро - Себастьен Скиллачи ("Лион" - "Севилья") Как видим, пока вне конкуренции "Барселона": три ведущих трансферных операции совершила именно она. Изрядную активность проявили также "Атлетико" (который получил также Томаса Уйфалуши как свободного агента и вратаря Грегори Купе за жалкие полтора "лимона") и "Севилья". "Реал" пока несколько в тени, однако, нет сомнений, на этой неделе мадридцы взорвут рынок и сделают эту таблицу неактуальной.