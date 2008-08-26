Моратти: Уже видна рука Моуриньо

Босс Интера не скрывал своего восхищения после успеха его команды в матче за Суперкубок Италии против Ромы. "Уже сейчас в действиях команды четко просматривается рука Жозе Моуриньо, это великий Интер, - без лишней скромности заявил Массимо Моратти. - Особенно мне понравился первый тайм, на поле было завораживающее зрелище", сообщает FOOTBALL.UA. "Не будем забывать, что мы обыграли очень сильную команду, это была потрясающая игра. Вдвойне приятно, что Интер победил перед глазами собственных болельщиков". Лидер атак Интера, Златан Ибрагимович, тоже не скрывал своего восхищения: "Да, я очень доволен, лучше мы и не могли начать сезон. Тяжелая работа в межсезонье уже приносит свои плоды".