«Химки» приглашают Йепеса и Куффура

Аутсайдер российской Премьер-лиги имеет желание основательно укрепиться. Как стало известно, сегодня Химки могут подписать контракты с двумя защитниками-легионерами, имеющими статус свободных агентов: 31-летним ганцем Самуэлем Куффуром из Аякса и бывшим игроком сборной Колумбии 32-летним Марио Йепесом, который последние четыре года провел в ПСЖ, информирует FOOTBALL.UA. Куффур - бронзовый призер Олимпиады-92 в Барселоне, а также 10-кратный чемпион Германии в составе Баварии, за которую в 208 матчах забил 9 голов. Йепес, помимо ПСЖ, выступал за Нант и Ривер Плейт.