Адвокат: Данни сыграет с «МЮ»

Главный тренер Зенита, Дик Адвокат, последним приобретением петербургского клуба - состав чемпионов России пополнил атакующий полузащитник Динамо Данни - доволен, что и подтвердил вчера в интервью: - Данни - тот игрок, который нам нужен. Сейчас мы купили только его, но я считаю, что лучше взять одного хорошего футболиста, чем троих-четверых среднего уровня. Мы очень счастливы, что Данни теперь в Зените. Да и сам он хотел перейти к нам, чтобы играть в Лиге чемпионов. Считаю, португалец приходит в Зенит вовремя, передает FOOTBALL.UA. - Участвовали ли вы в переговорах или просто следили за ними со стороны и ждали результата? - Переговоры длились восемь недель. Процесс был долгим, и, повторюсь, мы рады тому, что завершился он успешно. А вообще ни один игрок прийти в команду без моего согласия не может. - На какой позиции планируете использовать Данни? - Вы увидите это в пятницу во время матча на Суперкубок. - Правильно ли я вас понял: португалец дебютирует в составе Зенита в матче с Манчестером? - Да, в Монако вы увидите его на поле. - С приходом Данни у вас появится дополнительный маневр в плане выбора тактических схем? - Он может действовать на разных позициях. В нашей ситуации - под нападающим или как форвард. - То есть тактическая схема не изменится? - Нет, мы просто добавили в нее еще одного игрока. - Важно ли что, Данни уже несколько лет выступает в российском чемпионате и полностью к нему адаптирован? - Определенно. Особенно в условиях, когда сильные футболисты не слишком стремятся в Россию. - Каково ваше мнение по поводу ситуации с Андреем Аршавиным? - На этой неделе Аршавин даст ответ, чего он хочет и что собирается делать. - Приход Данни как-то повлияет на развитие событий? - Если Аршавин останется, то Данни окажется единственным приобретением Зенита до конца дозаявочной кампании.