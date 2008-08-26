Павлюченко отказал «Тоттенхэму»

В воскресенье генеральный директор Спартака Валерий Карпин встретился с 26-летним нападающим Романом Павлюченко для обсуждения возможного перехода форварда в Тоттенхэм, информирует FOOTBALL.UA. - Мы должны были рассказать футболисту об интересе одного из ведущих английских клубов, - рассказал Карпин. - Скрывать этот факт считаю некорректным: нередко бывает, что такие приглашения поступают один-два раза в карьере. - На встрече с Карпиным была затронута тема моего возможного переезда в Англию, но я принял решение не переходить в Тоттенхэм, - сказал в свою очередь Павлюченко. - Означает ли это, что вы не покинете Спартак этим летом? - Могу только сказать, что вариант с Тоттенхэмом отпал окончательно. На вчерашней тренировке Павлюченко, пропустивший из-за травмы субботнюю игру с Динамо, работал наравне с остальными и сегодня должен вылететь с командой в Киев на ответную встречу 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с Динамо.