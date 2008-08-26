Перротта: «Интер» стал совершенно другим

Полузащитник Ромы поделился своими впечатлениям от матча Суперкубка Италии. Рома проиграла в серии послематчевых пенальти, а самого Перротту заменили во втором тайме, когда стало понятно, что футболист в этом матче команде ничего не даст, информирует FOOTBALL.UA. "В первом тайме мы вообще практически и не могли играть. Интер действовал очень хорошо, команда стала совершенно другой, если сравнить хотя бы с прошлым сезоном". "В первом тайме мы не смогли приспособиться к их стилю игры. Удалось это сделать во второй половине, когда мы заиграли лучше". "Есть несколько проблем, которые нам нужно решить. И, думаю, наши новички нам в этом помогут. В первом туре чемпионата Италии нам нужно играть так, как мы это делали во втором тайме вчерашнего матча" - уверен Симоне Перротта.