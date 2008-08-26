Бубка: Сборная выступила успешно

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка прокомментировал выступление украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. "27 медалей сборной Украины в Пекине - это прекрасный подарок наших спортсменов ко Дню Независимости. Я считаю, что команда выступила успешно, завоевав рекордное количество олимпийских наград в истории нашей страны. Но сейчас самое главное - не почивать на лаврах. Эти медали еще не означают, что у нас нет никаких проблем", - отметил глава НОК Украины, сообщает «Корреспондент». Сергей Бубка рассказал, что необходимо сделать, чтобы не снижать планку: "Многое нужно сделать, чтобы этот успех был не случайным, а закономерным. Надо в первую очередь выстроить систему подготовки, которая должна давать стабильный результат. Обязательно поднимать детский спорт, нужно строить арены, развивать спортивную науку и медицину. Без этого никуда. Вот это наши приоритетные задачи". В тоже время. Бубка против того, чтобы средства, выделяемые государством на развитие спорта, шли только на футбол и Евро-2012: "Я не согласен, что из-за Евро-2012 все деньги в нашей стране уйдут на футбол, а другим видам спорта ничего не достанется. Это два разных вектора, и думаю, в финансировании ничего в плохую сторону не изменится". Комментируя успех сборной, который случился вопреки прогнозам экспертов. в том числе, НОК Украины, Сергей Бубка отметил: "Мы рассчитывали всего на 12-15 наград? Да, я уже давно говорил, что делать прогнозы - это бесполезно. Ну, разве кто-то мог предсказать наших олимпийских чемпионов? Просто угадать случайно можно было, а так... Каждая наша золотая медаль рождалась сенсационно". "Реально перед поездкой в Пекин у нас в команде не было ни одной фамилии, на которую можно было бы сказать - это стопроцентное золото. Да, уже по ходу соревнований просматривалось, что Вася Ломаченко - фаворит, и его трудно будет остановить. И то мы боялись, как бы чего не случилось. Ведь в таком субъективном виде спорта, как бокс, бывали случаи, когда победу отдавали и другому. Ну и, конечно, нужно отметить наших девушек-фехтовальщиц. В очень трудной и сложной борьбе они проявили огромную волю к победе", - подчеркнул Сергей Бубка. Рассказал глава НОК Украины и о негативе: "Главное наше разочарование - две позитивные допинг-пробы украинских спортсменов. Очень неприятно. Но это жизнь и нужно это пережить. Каждый спортсмен должен отвечать за свои поступки. Не думаю, что они делали это сознательно. А почему так произошло и кто виноват, должны узнать федерации, которые проведут расследование этого дела. Отношение ко мне в МОК не изменилось. Как относились хорошо, так и относятся. Все прекрасно понимают сложившуюся ситуацию".