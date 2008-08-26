Шевченко ушел из «Челси»

Форвард сборной Украины Андрей Шевченко, который 26 августа официально оформит переход из Челси в Милан, попрощался с болельщиками английского клуба. Андрей Шевченко поблагодарил поклонников Челси, отметив, что они поддерживали его на протяжении тех двух лет, когда выступал за лондонскую команду, сообщает «Корреспондент». В понедельник украинский нападающий прошел в Милане медицинское обследование. Вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани заявил в интервью официальному сайту команды, что контракт с Шевченко будет подписан 26 августа. В сообщениях на сайтах Милана и Челси подчеркивается, что информация о финансовой стороне перехода украинца является конфиденциальной. Как сообщает sport.com.ua со ссылкой на итальянское издание 4Sport, Милан берет Шевченко в годичную аренду с обязательным последующим выкупом за 13 млн фунтов. Андрей Шевченко, в свою очередь, якобы согласился на значительное снижение своей заработной платы. По информации издания, Челси в качестве бонуса за трансфер получит эксклюзивное право приобрести бразильца Кака, если тот захочет уйти из Милана. Андрей Шевченко перешел из Милана в Челси в мае 2006 года, но за два года не смог закрепиться в основном составе лондонской команды. Два года назад Челси заплатил за украинца 30 миллионов фунтов стерлингов.