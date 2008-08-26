Ломаченко признали лучшим боксером Олимпиады-2008

Олимпийский чемпион Игр XXIX Олимпиады Василий Ломаченко (весовая категория до 57 кг) получил Кубок Вала Баркера как лучший боксер турнира.Украинский боксер Василий Ломаченко удостоился звания лучшего боксера Олимпийского турнира и получил Кубок Вала Баркера, сообщает «Корреспондент». Кубок Вала Баркера основан в 1934 году в честь выдающегося боксера Великобритании, президента Международной ассоциации любительского бокса. Сам Кубок изготовлен в виде полуметровой серебряной чаши с литой фигуркой боксера на крышке. Разыгрывается на Олимпийских играх и вручается самому техничному боксеру турнира.