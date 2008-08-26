Олимпийский чемпион перешел в «Урал»

Олимпийский чемпион американский волейболист Габриэль Гарднер перешел в российский клуб «Урал» (Уфа), сообщает ИТАР-ТАСС. Гарднер в составе сборной США на Играх-2008 завоевал золотую медаль. К новой команде Габриэл присоединится 2 сентября, когда подопечные Юрия Маричева будут проводить тренировочный сбор в Италии, где сыграют пять товарищеских матчей с итальянскими клубами. В Уфу команда вернется 18 сентября. Первую игру в чемпионате России «Урал» проведет на «домашней» площадке 4 октября против «Факела» из Нового Уренгоя.