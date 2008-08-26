Вратарь «Рапида» потерял слух из-за матча

Венское дерби между «Аустрией» и «Рапидом» завершился победой последних со счетом 3:0, однако победители в этом матче лишился своего основного голкипера Георга Коха, который оглох в результате взрыва петарды, сообщает «Газета.Ru». На 11-й минуте венского дерби с трибуны, которая находилась за воротами «Рапида», была брошена петарда, упавшая прямо перед голкипером Гергом Кохом. Петарда взорвалась, и футболист упал, схватившись за голову, после чего на поле выбежали врачи. Матч пришлось остановить на несколько минут. В итоге, врачи приняли решение заменить травмированного стража ворот. По словам доктора «Рапида» Бенно Зифко, Кох ничего не слышит правым ухом. Врач также не исключил, что слух к голкиперу не вернется никогда. Президент австрийской футбольной бундеслиги Георг Пангль в связи с случившимся решил оштрафовать оба клуба. «Аустрия» будет оштрафована за поведение фанатов, а «Рапид» – за необеспечение безопасности матча.