Вербов: В будущем у нас большие перспективы

Либеро сборной России Алексей Вербов, признанный в Пекине лучшим защищающимся игроком турнира, поделился своими впечатлениями от Олимпиады, передает «Газета.Ru». «Для меня стало трагедией поражение в полуфинале от США - 2:3. Таких сильных чувств, которые я испытал, в моей карьере еще не было, - сказал Вербов «Маяку». - А победа в матче за третье место для меня - поощрение. Это было особенно важно и для молодых игроков, которые после такого удара в полуфинале смогли перебороть себя и настроиться на встречу. У нас в будущем большие перспективы».