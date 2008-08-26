Главный тренер сборной России по гандболу подал в отставку

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Владимир Максимов подал в отставку. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине российские гандболисты под руководством Максимова заняли шестое место. Максимов еще до начала Олимпиады заявил, что по окончании Игр-2008 покинет свой пост. Решение об отставке Максимова примет Союз гандболистов России на ближайшем заседании исполкома. Дата заседания еще не определена. Новым тренером национальной команды может стать иностранный специалист. На Олимпиаде-2008 сборная России по гандболу выбыла из борьбы за медали на стадии 1/4 финала. Россияне уступили сборной Франции со счетом 24:27. В полуфинале турнира за пятое-восьмое места сборная России обыграла датчан (28:27), а в матче за пятое место уступила Польше (28:29). Максимов возглавлял национальную команду с 1990 года с небольшим перерывом в 2004 году. В 1992 и 2000 годах российские гандболисты под руководством Максимова становились олимпийскими чемпионами.