НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» подписал игрока сборной Китая

Защитник сборной Китая по баскетболу Сунь Юэ подписал контракт с клубом НБА "Лос-Анджелес Лейкерс". Соглашение рассчитано на два года. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Los Angeles Daily News. Финансовые условия контракта не разглашаются. Конкурировать за место в составе команды Сунь Юэ будет с Джорданом Фармером. 22-летний игрок, рост которого составляет 206 сантиметров, провел на Олимпиаде-2008 в составе сборной Китая шесть встреч. В среднем за матч Сунь Юэ набирал 6,8 очка, отдавал 2,5 передачи и делал 1,7 подбора. В составе "Лейкерс" китайский баскетболист станет четвертым иностранцем. За клуб из Лос-Анджелеса уже выступают испанец Поу Газоль, серб Владимир Радманович и словенец Саша Вуячич.