Члены сборной России по плаванию во время Игр напивались

Пловец сборной России Роман Слуднов раскритиковал руководство команды, заявив, что вина за отсутствие у россиян олимпийских медалей высшего достоинства полностью лежит на плечах руководителей. "Есть вещи, которые говорят сами за себя. За последние восемь лет российское плавание не продвинулось ни на один шаг вперёд. У нас на трёх Олимпиадах подряд не больше двух-трех медалей и ни одной золотой. А всё потому, что не хватает профессиональной работы менеджеров. Спортсмены работают на максимуме возможностей. А вот спортивное руководство у нас никудышное. Получать костюм за два дня до старта и не иметь нескольких массажистов в команде — это просто глупо", передает слова Слуднова «Комсомольская правда». Также Слуднов поведал, что некоторые российские пловцы во время Игр активно нарушали режим. "Некоторые члены сборной России по плаванию, если называть вещи своими именами, во время Игр напивались! Ситуация вышла из-под контроля, а как это еще назвать, когда в ход идут курево и алкоголь. Я впервые увидел такое. Я бы еще понял ребят, если бы они после стартов собрались и "пообщались", и то при условии, что их никто не видел. Но чтобы такое происходило в течение Олимпиады - как так можно себя вести на главном турнире четырехлетия", - добавил он.